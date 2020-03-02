Gündem Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale 5 yaralı
EDİRNE

Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

Yunan askeri sınırda göçmen vurdu: Bir göçmen hayatını kaybetti
DÜNYA
Yunan askeri sınırda göçmen vurdu: Bir göçmen hayatını kaybetti

İpsala'daki göçmenler Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor
FOTOĞRAF 14
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Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi.
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Aileleriyle Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenler, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.
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Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışan göçmenlerin zorlu bekleyişine çocukların daha fazla dayanamayacağını belirten göçmenler, farklı geçiş noktaları arıyor.
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Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenlerden biri, Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok dedi.
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Göçmenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna hazırlanırken, diğer tarafta ise vazgeçmeyip, bekleyişini sürdürenler olduğu görüldü.
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İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, otobüslerle Edirne merkeze gitti.
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Öte yandan sınır kapısında önlem alan polis ekipleri, yüksek ücretlerle göçmenleri taşımak isteyenlere izin vermedi.
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İpsala'daki göçmenler Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor
Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın bu ülke tarafından kapatılmasının ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere alandan ayrıldı.

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
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Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Meriç Nehri'ni botlarla geçen düzensiz göçmenler, kara sınırını da deniyor.
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Sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.
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Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da plastik mermi kullanıyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.
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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'den Yunanistan'a düzensiz göçmenlerin geçişleri sürüyor. Sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor. Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da plastik mermi kullanıyor.


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