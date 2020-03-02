Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenlerden biri, Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok dedi.