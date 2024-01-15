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Yunan basını terör operasyonlarını böyle duyurdu: Türkiye'nin intikamı

Yunanistan basını, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını aktararak, operasyonların terör örgütü PKK/YPG'ye karşı intikam amaçlı olduğunu belirtti. Haberlerde, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırılarının, özellikle PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye karşı yoğunlaştığı vurgulandı.

11:58 - 15/01/2024 Monday
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Suriye ve Irak'ta terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu.
Suriye ve Irak'ta terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu.

Türkiye'nin son dönemde Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava operasyonları, terör örgütü PKK ve bağlantılı gruplara yönelik etkili bir mücadeleyi içeriyor.


PKK'nın saldırılarına karşı verilen bu operasyonlarda, teröristlerin bulunduğu noktaların hassas bir şekilde vurulmasıyla birlikte birçok terörist etkisiz hale getirildi.


Operasyonlar sırasında teröristlerin kullandığı sığınaklar, barınaklar ve üsler de tahrip edildi. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve sınırlarını güven altına alma çabaları, uluslararası basında da geniş bir yankı uyandırdı.


Bu çerçevede, Türkiye'nin terörle mücadelesine dair başarılar, Yunan basınında öne çıkan haberler arasında yer alıyor.


"Türkiye'nin intikamı"


Pentapostagma'nın "Türkiye'nin, PKK/YPG'ye karşı intikamı" başlıklı haberinde, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine geniş ölçekli hava saldırıları düzenlendiği ve 24 hedefin imha edildiği belirtildi.


Haberde, "İntikam almak için mağaralar, barınaklar, istihkamları vurdular." ifadesi kullanıldı. Hava harekatlarında birçok teröristin de öldürüldüğü aktarıldı.


"Irak'la sınırlı kalmadılar"


Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), teröristlerin depolar ve doğalgaz üretim altyapılarının da vurulduğunu bildirdiğine ilişkin açıklamasına işaret edildi.


Türkiye'nin, kendisini Irak'la sınırlamadığı, Suriye'de de harekatlar icra ettiğinin altı çizildi.



"ABD PKK'yı destekliyor"


Aynı haberde ayrıca, "Türk halkı, Amerika'nın PKK'ya verdiği destekten şikayetçi. Pek çok analist, Amerika'nın yardımı olmadan, PKK'nın yok olacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.


Bu arada MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.


"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor."
denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.




#Türkiye
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#Irak
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