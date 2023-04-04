|
Reklam
Reklam
Gündem

Yunan Göç Bakanı Mitrakis ile Bakan Soylu Hatay'da açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Depremin ilk anından itibaren gösterdiğiniz dostluk adına çok teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

17:17 . 4/04/2023 Salı
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Hatay’da açıklamalarda bulundu.


Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


"Günde 13 kamyon enkazda çalışıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri yapılması konusunda bir çalışmamız oldu. 5 bini tamamlandı, esnaf çalışmalarına başladı."

"Bakanlıklarımız kendi aralarında ciddi bir çalışma yapmaktadır."

"Depremin ilk anından itibaren gösterdiğiniz dostluk adına çok teşekkür ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...



#Süleyman Soylu
#Notis Mitarakis
#Hatay
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.