Yunan Göç Bakanı Mitrakis ile Bakan Soylu Hatay'da açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Hatay’da açıklamalarda bulundu.
Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Günde 13 kamyon enkazda çalışıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri yapılması konusunda bir çalışmamız oldu. 5 bini tamamlandı, esnaf çalışmalarına başladı."
"Bakanlıklarımız kendi aralarında ciddi bir çalışma yapmaktadır."
"Depremin ilk anından itibaren gösterdiğiniz dostluk adına çok teşekkür ediyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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1 saat önce