Gündem Yunan kaçtı Türkler kovaladı "Yeterli mi komutanım?"
İZMİR

Yunan kaçtı Türkler kovaladı: "Yeterli mi komutanım?"

Ege Denizi'nde, sınırı geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılmak istenen bottaki göçmeleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı. Ekipler, daha sonra tekneyle Yunan botunu kovalayarak Türk kara sularından çıkardı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Türk Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Haber Merkezi DHA
Türklerin Yunan botunu kovalama anları kameralara böyle yansıdı.
Türklerin Yunan botunu kovalama anları kameralara böyle yansıdı.

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü.

Türk sahil güvenlik Yunan botunu böyle kovaladı
OYNAT
Türk sahil güvenlik Yunan botunu böyle kovaladı
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni Türk botu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan medyası tarafından servis edildi. Görüntülere Yunan botuna yarım metre kadar yaklaşan Türk botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor.

Yunanistan'dan geri itilen 130 sığınmacıyı Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'dan geri itilen 130 sığınmacıyı Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

DHA
Türk ekipler, Yunanları böyle püskürttü.

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
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Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan#39;a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.
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İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.
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Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti.
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Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.​
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Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
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Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.
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Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

"Yeterli mi komutanım?"

Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti. Batırılmak istenen bottaki göçmenler kurtarılırken, Yunanların botunu kovalayan ekipler Türk karasularından çıkardı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

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