Yunan kaçtı Türkler kovaladı: "Yeterli mi komutanım?"
Ege Denizi'nde, sınırı geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılmak istenen bottaki göçmeleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı. Ekipler, daha sonra tekneyle Yunan botunu kovalayarak Türk kara sularından çıkardı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Türk Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.
Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü.
Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti. Batırılmak istenen bottaki göçmenler kurtarılırken, Yunanların botunu kovalayan ekipler Türk karasularından çıkardı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.