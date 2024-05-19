Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 18'i çocuk 26 göçmenin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.