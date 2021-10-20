Gündem Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var
AYDIN

Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sazlık Koyunda, kurtarılan 11 düzensiz göçmenden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edildi ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Göçmenlerin üzerine benzin döküldüğü ancak yakılmadığı, bu sebeple de kimyasala bağlı yanıklar oluştuğu tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var
Türkiye'nin kurtardığı göçmenlerin vücudunda kimyasala bağlı yanıklar tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti
FOTOĞRAF 4
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.<br><br>
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmenlerin üzerine benzin dökmüşler

  • Sazlık Koyunda, kurtarılan 11 düzensiz göçmenden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edildi ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üzerlerine benzin döküldüğü fakat yakılmadığı anlaşılan göçmenlerin vücudunda kimyasala bağlı yanıklar meydana geldiği görüldü.

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