Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenlerin üzerine benzin dökmüşler
- Sazlık Koyunda, kurtarılan 11 düzensiz göçmenden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edildi ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üzerlerine benzin döküldüğü fakat yakılmadığı anlaşılan göçmenlerin vücudunda kimyasala bağlı yanıklar meydana geldiği görüldü.