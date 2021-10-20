Yunanistan göçmenleri geri iterken işkence de ediyor: Vücutlarında kimyasala bağlı yanıklar var Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sazlık Koyunda, kurtarılan 11 düzensiz göçmenden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edildi ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Göçmenlerin üzerine benzin döküldüğü ancak yakılmadığı, bu sebeple de kimyasala bağlı yanıklar oluştuğu tespit edildi.

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