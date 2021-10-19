Türkiye'yi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki üçlü zirvede bir araya geldi.

Görüşme ve sonrasında yayımlanan bildiride, Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları ve Maraş'ın açılması konularında Türkiye'yi hedef alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını" ileri sürdü.

"ADRESİ HALEN KAVRAYAMADILAR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla bugün yapılan üçlü zirvenin ardından yayımlanan bildirinin, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürü olduğu ve bu bildiriye Mısır'ın da dahil olmasının ise Mısır yönetiminin, Doğu Akdeniz'de iş birliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

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"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin bölge ülkeleri arasında iş birliğini artıracak enerji projelerini desteklediği ancak bu projelerin, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını göz ardı etmemesi ve kapsayıcı olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağının, Yunan-Rum ikilisinin maksimalist ve gayrihukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları olduğu vurgulanırken, bu ikilinin Doğu Akdeniz'de gerginlik çıkarmak için Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal teşebbüslerine geçen günlerde gerekli cevabın verildiği ve hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarının kararlılıkla korunmaya devam edileceği aktarıldı.

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KKTC Dışişleri Bakanlığınca söz konusu ortak bildiriye ilişkin yapılan açıklamanın desteklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ada'daki gerçekleri reddeden bir anlayışın Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlaması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının söz konusu olmayacağını bir kez daha hatırlatırız. Ayrıca birtakım gayrimeşru gruplara verdikleri destekle Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya'nın meşru hükümetiyle imzaladığımız mutabakat muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya'nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır."

DÜNYA Yunanistan, Mısır ve GKRY'den Türkiye'ye karşı skandal bildiri

"ORTAK AÇIKLAMA YOK YÜKMÜNDEDİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, Yunanistan ve Mısır ile bugün gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası yapılan ortak açıklamada yer alan hususların Ada'daki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmadığı kaydedilmişti.

Kıbrıs meselesine ilişkin konularda GKRY ve diğer tarafların muhatabının KKTC olduğu vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Adası’nda biri KKTC diğeri de GKRY olmak üzere iki ayrı devlet bulunmaktadır. Bu iki devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir." ifadelerine yer verilmişti.

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