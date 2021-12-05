Yunanistan ölüme itti Türk askeri kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık saat 11.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Ege sularında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Ekipler, aynı gün saat 14.40 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Olay gece yarısı Efeler ilçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Nasuhpaşa Külliyesi karşısında büyük bir çam ağacı gece yarısı büyük bir gürültü ile park halindeki araçların üzerine devrildi.
Bu sırada bölgede devriye gezen mahalle bekçileri, hemen çevre güvenliği alıp bir yandan yolu yaya ve araç trafiğine kapatırken diğer yandan da mahalle sakinlerini uyarıp araçların sahiplerine ulaştı.
Telaşla evlerinden çıkan mahalle sakinleri ve araç sahipleri sapasağlam park ettikleri araçlarını hurdaya dönmüş vaziyette görünce gözlerine inanamadı.
Yağışın etkili bir şekilde devam ettiği bölgede yetkililer vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı uyardı.
Koskoca çam ağacının yağmurla birlikte kökünden devrilmesi sonucu Çankaya Caddesi üzerinde park halinde olan 09 EE 333, 09KA 098 ve 09 HD 747 plakalı araçlarda hasar oluştu.
Aydın’da etkili olan yağmurda devrilen çam ağacı, araçları hurdaya çevirdi
Aydın’da etkili olan yağmurda devrilen çam ağacı, araçları hurdaya çevirdi
Şiddetli yağış sonrası devrilen ağaç araçları hurdaya çevirdi
Aydın'da sabah saatlerinden bu yana devam eden yağmur nedeniyle şehir merkezinde devrilen büyük bir çam ağacı araçları hurdaya çevirdi. Olayda bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken 2 araçta da maddi hasar oluştu.
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Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 27 AGM 678 plakalı Peugeot 3008 markalı araç sürücüsü, Şanlıurfa’dan Batman’a giderken sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi.
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, 3’ü kişi de ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı.
Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı 1 ölü, 3 ağır yaralı
Sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla attı 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kapalı yolu fark etmedi aracıyla metrelerce takla attı: Bir ölü üç yaralı var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi. Feci kaza sonrası emniyet kemerini takmayan kadın hayatını kaybederken, üç kişi ise ağır yaralandı.
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Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi.
S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.
İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.
900 kilometre boyunca otomobil ile seyahat ettiler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çocukları yakaladı
İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.
İstanbul’da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu’ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul’dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İL Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.
Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir” denilmişti..
Çaldıkları otomobil ile İstanbul’da yakalanan 3 çocuk, Ordu’ya getirildi
Üç çocuktan film gibi hırsızlık: Çalıntı araçla 900 km yol gittiler
Ordu'da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul'da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu'ya getirildi.