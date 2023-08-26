Yunanistan'a kaçacaklardı: Altı FETÖ şüphelisi yakalandı

PKK Irak’ta güvende değil. Türkiye’nin baskıları sonucu hem Merkezi Hükümet hem de IKBY, Sincar’daki PKK varlığı için düğmeye bastı. Irak, Türkiye’nin desteğiyle Sincar’a müşterek bir operasyon hazırlığı içinde. Olası müdahaleyle Kuzey Irak-Sincar bağlantısı kopacak.