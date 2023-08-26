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Yunanistan'a kaçacaklardı: Altı FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aralarında Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün de bulunduğu 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

11:03 . 26/08/2023 Cumartesi
DHA
Askeri yasak bölgede yakalandılar.

Askeri yasak bölgede yakalandılar.

Güvenlik güçlerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen H.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.Ç., A.Ç., M.M., E.K. ve H.T.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




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