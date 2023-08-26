Yunanistan'a kaçacaklardı: Altı FETÖ şüphelisi yakalandı

Askeri yasak bölgede yakalandılar.
Güvenlik güçlerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Z.Ç., A.Ç., M.M., E.K. ve H.T.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.