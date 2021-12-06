Gündem Yunanistana kaçmak isterken yakalanmıştı PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı: PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçmak isterken yakalanmıştı: PKK şüphelisi tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Zanlı tutuklandı

  • Gözaltına alınan Ö.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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