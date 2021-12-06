Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı: PKK şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.Zanlı tutuklandıGözaltına alınan Ö.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. GÜNDEM Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li PKK üyeliğinden tutuklandı GÜNDEM Yunanistan'a kaçacaklardı: Aralarında HDP'li eski belediye başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalandı