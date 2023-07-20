Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1’inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi B.B., A.K. ve S.D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.