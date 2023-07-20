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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi B.B., A.K. ve S.D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

11:44 . 20/07/2023 Perşembe
DHA
Hudut Kartalları

Hudut Kartalları

Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1’inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi B.B., A.K. ve S.D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#FETÖ
#edirne
#hudut kartalları
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