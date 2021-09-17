Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

MSB, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/cFy51Vg8Q2
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/cFy51Vg8Q2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2021