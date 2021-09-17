Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 4 FETÖcü yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana kaçmaya çalışan 4 FETÖcü yakalandı
MSB

MSB, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.

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