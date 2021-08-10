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Yunanistan’dan  uçak teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesindeki orman yangınları için Türkiye’den yardım isteyen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüştü. Dendias, görüşmede Yunanistan’a 2 yangın söndürme uçağı göndereceklerini bildiren Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunanistan’dan​ uçak teşekkürü
Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Türkiye’nin 2 yangın söndürme uçağı gönderme kararı için teşekkür etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun görüşmede Türkiye’nin Yunanistan’daki orman yangınlarla mücadeleye destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı.

  • Açıklamada, Türkiye’deki orman yangınlarının kontrol altına alındığına dikkat çekilerek, Dendias’ın mevkidaşı Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği ifade edildi. Yunanistan’da orman yangınları günlerdir devam ederken, şu ana kadar binlerce hektarlık alan küle döndü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yardım talebiyle ilgili olarak önceki gün “Filomuza dışarıdan gelen iki uçak, Yunanistan ve AB’deki yangınların ciddiyetinden dolayı ayrıldı. Yunanistan’ın uçak talebi var” demişti.
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