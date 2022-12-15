Gündem Yunanistanın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince denize bırakılan 46 göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistanın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Dikili açıklarında lastik botta içerisindeki göçmenleri tespit edip, harekete geçti.

DHA

Bölgeye giden ekipler, lastik botla denizde sürüklenen göçmenleri önce bota ardından karaya çıkardı. Temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Bu arada göçmenleri, Dikili açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin bıraktığı ortaya çıktı. Bir Türk balıkçı, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

DHA

Görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik botlarla açık denizde olduğu ve Yunanistan'a ait olduğu öne sürülen botların uzaklaştığı anlar yer aldı.

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