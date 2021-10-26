Yunanistan'ın ittiği lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

'ÖĞLE YEMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'<br><br>Şantiye çalışanı Musab Zengin de bu tür olayların daha önce de yaşandığını belirterek, \"Bunu ilk kez de yaşamıyoruz. Daha önce de bu şekilde gelen oldu. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar.