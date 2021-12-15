Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 22 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
İZMİR

Yunanistan’ın ölüme ittiği 22 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’ın ölüme ittiği 22 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanistan’ın ölüme ittiği 22 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık sabahı saat 09.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

22 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.
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Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
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Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı.
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Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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İzmir’de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli de yakalandı.

Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan onlarca göçmeni ölüme terk etti: Yardımlarına Türkiye koştu
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Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yunanistan onlarca göçmeni ölüme terk etti: Yardımlarına Türkiye koştu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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