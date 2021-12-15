Yunanistan’ın ölüme ittiği 22 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda kendisinin de aday olacağını söyleyen Özcan, ''Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim.'' ifadelerini kullandı.