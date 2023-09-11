Yunanistan'ın yeni alay konusu Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak

Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımı Yunanistan'ın gündeminde.
CHP yönetimi, partilerinin 100'üncü yılına özel bir video klip hazırladı. Klip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Klipte Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldığı ortaya çıktı.
Yunanistan'da gündem oldu
Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.
'Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak'
Yunan bir sosyal medya yayıncısı ise konuyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil." ifadesini kullandı.
Söz konusu paylaşımın altında ise Yunanlıların Kılıçdaroğlu ile alay ettiği görüldü.