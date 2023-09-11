|
Gündem

Yunanistan'ın yeni alay konusu Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını kullanması Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan bir sosyal medya yayıncısı, konuyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil." ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımın altında ise Yunanlıların Kılıçdaroğlu ile alay ettiği görüldü.

Elif Karahan
10:57 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımı Yunanistan'ın gündeminde.

Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımı Yunanistan'ın gündeminde.

CHP yönetimi, partilerinin 100'üncü yılına özel bir video klip hazırladı. Klip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Klipte Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldığı ortaya çıktı.

Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu skandalı savunarak
"Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz."
dedi.

Yunanistan'da gündem oldu


Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonu,
"EOKA isyanları, Türk partisinin 100'üncü yılını gösteren videoda."
diye yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.

'Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak'


Yunan bir sosyal medya yayıncısı ise konuyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımın altında ise Yunanlıların Kılıçdaroğlu ile alay ettiği görüldü.


PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasına tuhaf bir savunma geldi. Terörist fotoğraflarının kullanılmasına gelen tepkileri 'algı operasyonu' olarak tanımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır" dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#EOKA
#Yunanistan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Resmi Gazete'de yayınlandı! İlkokullarda artık sınav yok