Yunanistan'ın yeni alay konusu Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak

"Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz."