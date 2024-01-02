Yunusemre kamp ve karavan merkezi’nde sona doğru

Hayata geçirdiği projeler ile kentin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, birbirinden farklı hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. Bugüne kadar birçok hizmeti ile takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların rahat nefes alıp dinlenebileceği bir projeyi daha tamamlamak üzere. Çalışmaların sürdüğü alanda sosyal tesislerden gölete, spor alanlarından karavan kamp yerine kadar birçok faaliyet için altyapı hazır hale getiriliyor.
PROJE İÇERİSİNDE
50 çadırlık kamp alanı, 55 araçlık karavanlı kamp yeri, 20 adet bungalov konaklama evi, iki katlı sosyal tesis, duş, tuvalet, mutfak, çamaşırhane, misafirhane, mescit, atölye, seminer salonu, acil sağlık birimi, kır kahvesi, etkinlik alanı, gölet, spor alanları, yürüyüş yolu, seyir terası, pişirme üniteleri, 8 dönüm lavanta bahçesi ve otopark yer alıyor.