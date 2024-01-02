Yunusemre kendi elektriğini üretecek: Enerjisini güneşten alacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. 75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santrali için proje alanında çalışmalar tamamlandı.
Enerji üretimi yapacak 8 bin 624 adet elektrik üretim panelinin kurulumu tamamlandı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa süre içerisinde üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: