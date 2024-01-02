Yunusemre kendi elektriğini üretecek: Enerjisini güneşten alacak

“Hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz ile yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Burası Yunusemre’nin adeta 75 bin metrekarelik güneş tarlası. Burada kurulan 9 bine yakın güneş paneli, elektrik üretimi için hazırlanıyor. 4 megawatt kapasitesiyle belediyemizin elektrik maliyetini sıfıra indirecek ve üstüne % 50 de fazla enerji üretecek doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi koruyarak temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış oluyoruz”