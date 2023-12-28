51 şehir için temayül bugün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her iki ilin teşkilatlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Böylelikle Erdoğan 30 büyükşehrin temayülünü bitirmiş oldu. Erdoğan, bugün de kalan illere odaklanacak. Buna göre, Erdoğan mini temayülünü yapmadığı 51 ilin milletvekili ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüşecek. Öte yandan AK Parti, Cumhur İttifakı ortakları ile ittifak müzakerelerini de sürdürüyor. Edinilen bilgilere Yeniden Refah Partisi ile HÜDA PAR ile devam eden görüşmelerde herhangi bir pürüz bulunmuyor. MHP ile mutabakata varılırken, belediye meclis üyelikleri üzerine görüşmeler de devam ediyor. MHP ile bazı iller üzerinde yeniden görüşmelerin olabileceği bildiriliyor.