MHP MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?
MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı henüz açıklanmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün MHP’den yeniden büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
Turgutlu Belediye Başkanlığı için, Yunus Oğan ve Senem Yıldız Ateş başvurularını yapmıştı.
MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI, ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız anlattı. “Sayı veremiyorum ama binlerce. Müracaat almadığımız yerler var ama geçen yıllardan çok kalabalık her il, ilçe beldede adaylarımız var.”
MHP'de aday adaylığı için başvurular tamamlandı. Peki aday belirlemede hangi kriterler aranacak? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız anlattı. “15 hukukçu arkadaşımız var, bunlar gözden geçirilecek. Adli sicil kaydı, sosyal medya hesapları, bunlar bizim parti politikamıza uygun mu, derinlemesine bir incelemeden geçiyor. Çevrede kötü şöhret varsa dikkate alınır. Sosyal hayat içindeki pozisyonu, aile içindeki durumu, aile içi şiddeti komşular tarafından bilinmişse, vuku bulmuşsa değerlendirme dışı tutulur.”
MHP, adaylarını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Bu süre içinde de il başkanları da dahil pek çok parti içi yetkili kuruldan da görüş alınacak. “Çalışmalar bitince genel başkanının talimatını bekleriz. Aday belirlemede il, ilçe, çevre, genel başkan, bölgedeki insanların hepsinin görüşünü alıyoruz.”
31 MART 2019 MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2019 Manisa Yerel Seçim Sonuçlarına göre, MHP’nin adayı Cengiz Ergün, oyların % 52,8’ini alarak Manisa büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.