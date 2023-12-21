MHP Manisa belediye başkan adayları 2024

yerel seçim için aday başvuruların tamamlanmasıyla birlikte merak konusu. 13 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapıldı. Başvurular sonrası MHP belediye başkan adayları isim listesi açıklanıp açıklanmadığı yakından takip ediliyor. Peki MHP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 2024 yerel seçimleri MHP Manisa ilçe belediye başkan adayları tam liste yayınlandı mı?