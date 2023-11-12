Yurdun dört bir yanında zulme karşı ‘El Ele Gazze Şeridi' eylemi düzenlenecek

Türkiye'nin birçok kentinde "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlenecek.
Filistin İnisiyatifince İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek için İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu kentlerde bugün eş zamanlı olarak saat 15.00'te düzenlenecek eylemlerde, Filistin destekçileri bir araya gelecek.
Belirlenen caddelerden uzayıp gidecek kalabalıklar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak dikkati çekici bir eyleme imza atacak.
İnsan zinciri oluşturulacak
İstanbul'daki programda katılımcılar, Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturacak.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler, omuzlarında ise kefiyeler taşıyacak binlerce katılımcı, Gazze'deki direnişe desteklerini gönderirken, İsrail'in zulmünü lanetleyecek.
Başkent'te insan zinciri, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin avlusundan başlayacak.
Kocaeli'de bir araya gelecek katılımcılar, Fevziye Camisi'nden Mobesko Köprüsü'ne kadar "Gazze Şeridi" oluşturacak.
Konya'daki eylemin başlangıç noktası Mevlana Meydanı olarak belirlenirken, Gaziantep'teki insan zinciri ise Çınarlı Camisi'nden başlayacak.
Bir araya gelme çağrısı
İnisiyatifin sözcülüğünü üstlenen Tülay Gökçimen, Gazze'deki soykırıma hep beraber güçlü bir şekilde "dur" diyebilmek için Filistin İnisiyatifi ismiyle bir platform oluşturduklarını belirtti.
Gökçimen, gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili şunları kaydetti:
Öte yandan, Filistin İnisiyatifi kurucuları Bekir Develi, Ümit Sönmez, Esra Elönü, Nuriye Çakmak Çelik, Demet Tezcan, İsmail Halis, Sertaç Güngör, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Merve Safa Likoğlu, Merve Gülcemal, Mehmet Ali Aslan, Yavuz Yiğit ve Yusuf Ziya Çataklı, insan zincirinin bir halkası olmaları için vatandaşlara sosyal medyadan çağrı yaptı.