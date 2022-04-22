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Yüreğir’de 4 mevsim spor

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yıl boyu kesintisiz devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüreğir’de 4 mevsim spor
Yüreğir'de ücretsiz spor okullarından 6-15 yaş arası çocuklar yararlanıyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yıl boyu kesintisiz devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, bocce, yüzme, güreş, okçuluk, taekwondo, karate, muaythai, jimnastik, bisiklet ve satrançtan oluşan 16 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor.

Ücretsiz spor okullarından 6-15 yaş arası çocuklar yararlanıyor. İlçe genelinde 41 tesis ve 16 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 6 bin çocuğun eğitim aldığını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Spora çok önem veriyor, çocuklarımıza sporu sevdiriyoruz. Farklı yaş guruplarına göre ayrılan çocuklarımız kendi yaş kategorilerine göre farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Çocuklarını bize emanet eden değerli ailelerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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