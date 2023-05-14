|
Gündem

Yurt dışı oylara yüksek koruma

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt dışından getirilip ATO Congresium’da muhafaza edilen oylar için alınan tedbirleri inceledi. Yurt dışı oyların sayımı da bugün saat 17.00’de sandıklar kapanınca başlayacak.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium’da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium’da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium’da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.

TEDBİRLER ALINDI

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, güvenlik açısından tüm tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanımız ve personelimiz tüm tedbirleri almışlar. Oy sayımı öncesi teknik olarak gerekli ihtiyaçların tespiti yapılıp, gerekli destekler sağlanacak. Yarın (Bugün) sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz.”

TÜRKPA HEYETİNİ KABUL ETTİ

Yener buradaki incelemelerin ardından, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti’ni kabul etti. Yener, görüşmede, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gözlemi için gelen TÜRKPA üyelerine seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.



#Seçim
#Seçmen
#Oy Pusulası
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları