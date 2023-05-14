Yurt dışı oylara yüksek koruma

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium’da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium’da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.
TEDBİRLER ALINDI
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, güvenlik açısından tüm tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanımız ve personelimiz tüm tedbirleri almışlar. Oy sayımı öncesi teknik olarak gerekli ihtiyaçların tespiti yapılıp, gerekli destekler sağlanacak. Yarın (Bugün) sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz.”
TÜRKPA HEYETİNİ KABUL ETTİ
Yener buradaki incelemelerin ardından, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti’ni kabul etti. Yener, görüşmede, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri gözlemi için gelen TÜRKPA üyelerine seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.