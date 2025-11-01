Yeni Şafak
Yurt dışına gideceklerdi: Metruk binadan 29 kaçak göçmen çıktı

Binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bir binada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin farklı ülkelerden geldiği ve yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlendi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Şehit Mehmet Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş bir metruk binada yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan göçmenleri tespit etti

Düzenlenen operasyonla binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


