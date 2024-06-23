Yurt dışına kaçacaklardı: 16 terörist Edirne'de yakalandı

Terör örgütü PKK'ya karşı Diyarbakır şehir merkezi ve kırsalda mücadelesine devam eden güvenlik güçleri, 4 teröristi sağ olarak yakaladı. Diğer yandan Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2, Diyarbakır'da 1, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de 1 teröristin yakalandığı bildirildi.