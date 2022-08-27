Yurt dışına kaçırılan Kâbe örtüleri 18 yıl sonra sergileniyor

2003 yılında yurt dışına kaçırılan ve Londra’da bir antikacıya satılmak istenirken tespit edilen el dokuması Kâbe örtüleri, 2004’te Türkiye’ye getirildi. 2007 yılından beri özel bir alanda muhafaza edilen örtüler, kapsamlı bir konservasyon çalışmasının ardından Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

OSMANLI’DA DOKUNUYORDU

16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından dokutulan Kâbe örtüleri, İslam dünyası için manevi önem taşıyordu. Her sene yenilenen Kâbe örtüleri Surre-i Hümayun töreninde Surre Alayı ile Mekke’ye gönderiliyordu. Hacılar, kafileler halinde Hicaz’a uğurlanıyordu.

SATILIRKEN TESPİT EDİLDİ

18. yüzyıla ait olduğu düşünülen iki parçalık Kâbe örtüsünün, Lale Devri’nin ünlü Sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Nevşehir’de yaptırdığı Kurşunlu Camii’ne Hac dönüşü vakfettiği tahmin ediliyor. Örtülerin, 2003 yılında camiden çalınması ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurt içi ve yurt dışında duyuru yapıldı. Londra’da Francesca Galloway adındaki bir antikacıya satılmak istenirken tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından tarihi örtüler, Londra’daki Türk büyük elçiliği tarafından 2004’te Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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FOTOĞRAF 11 Her yıl kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının Arafat’a çıktığı Kurban Bayramı Arefe gününde yenilenen Kâbe’nin örtüsü bu yıl 20 gün sonra yenilendi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da değiştirilen Kâbe’nin örtüsü, yaklaşık 850 kilogram ipek, 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı. İpek örtünün üzerine altın ve gümüş ipliklerle Kur’an-ı Kerim ayetleri işlendi. Kabe’nin eski örtüsü ise, yetkililer tarafından özenle saklanır ve üst makamlarca talep edilmesi halinde müzelerde sergilenir. Her yıl hac döneminde 9 Zilhicce’de Kurban Bayramı Arefe günü hacı adayları Arafat’a çıkınca değiştirilen Kâbe’nin örtüsünün bu yıl 20 gün sonraya 30 Temmuz’a (1 Muharrem) alınmıştı. Hac zamanı, Kabe örtüsü silinirken görülmüş ve dikkat çekmişti. Normal şartlarda hacı adayları bulunduğu dönemde ipek ile özel dokunan üzerinde ayeti kerimeler olan örtüye dokunulmuyordu. Kâbe’nin örtüsü değiştirildi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe'nin örtüsü değiştirildi. BiP'te paylaş

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