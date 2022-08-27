Yurt dışına kaçırılan Kâbe örtüleri 18 yıl sonra sergileniyor
18 yıl önce İngiltere’den iadesi sağlanan tarihi Kâbe örtüleri yeniden sergileniyor. Konservasyon işlemleri tamamlanan 18. yüzyıla ait Kâbe örtüleri Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
2003 yılında yurt dışına kaçırılan ve Londra’da bir antikacıya satılmak istenirken tespit edilen el dokuması Kâbe örtüleri, 2004’te Türkiye’ye getirildi. 2007 yılından beri özel bir alanda muhafaza edilen örtüler, kapsamlı bir konservasyon çalışmasının ardından Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
OSMANLI’DA DOKUNUYORDU
16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından dokutulan Kâbe örtüleri, İslam dünyası için manevi önem taşıyordu. Her sene yenilenen Kâbe örtüleri Surre-i Hümayun töreninde Surre Alayı ile Mekke’ye gönderiliyordu. Hacılar, kafileler halinde Hicaz’a uğurlanıyordu.
SATILIRKEN TESPİT EDİLDİ
18. yüzyıla ait olduğu düşünülen iki parçalık Kâbe örtüsünün, Lale Devri’nin ünlü Sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Nevşehir’de yaptırdığı Kurşunlu Camii’ne Hac dönüşü vakfettiği tahmin ediliyor. Örtülerin, 2003 yılında camiden çalınması ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurt içi ve yurt dışında duyuru yapıldı. Londra’da Francesca Galloway adındaki bir antikacıya satılmak istenirken tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından tarihi örtüler, Londra’daki Türk büyük elçiliği tarafından 2004’te Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.