Yurt dışına kaçmaya çalışan dört FETÖ üyesi yakalandı

00:28 9/05/2026, Cumartesi
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Edirne’nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 4 FETÖ üyesi ile araç sürücüsü düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski hakimlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bulundukları otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin olabileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrol sonucu FETÖ üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilmiş hakimler A.A, H.K, S.Ç. ve M.G. ile araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



