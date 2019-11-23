Yurt dışında ehliyet alınabilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Japonya’da, Türkiye’nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı. Çavuşoğlu, başkonsolosluğun açılması sürecine destek veren Türk ve Japon yetkililere teşekkürlerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Japonya’nın Nagoya kentinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Japonya ile) Stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

7/24 HİZMET

Türkiye’nin Nogaya Başkonsolosluğunun bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına ve Japonlara en iyi hizmeti vereceğini, ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi: “Bizim amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz en iyi ve hızlı hizmeti yerinde verebilmektir. Artık bu hizmetler için Tokyo’ya gitmek zorunda değilsiniz. Artık birçok hizmet için Türkiye’ye gitmek zorunda da değilsiniz. Buradaki bir noter hizmetini artık posta yoluyla göndermek zorunda değilsiniz. Buradaki belgeyi, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki noter görebiliyor. Sizleri birçok zahmetten kurtardık.”

Japonya’da yaşayan Türk vatandaşlarının, pasaport ve kimliklerin yanı sıra artık ehliyet belgelerini de bu ülkedeki Türk misyonlarından alabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu şöyle devam etti:

BİR AYA HAZIR

“Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığımızla imzalayacağız. Bilgilere misyonlarımız da ulaşabilecek. Dolayısıyla iki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz.”