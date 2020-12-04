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ELAZİĞ TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından geldi, Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı

Almanya’dan memleketi Elazığ’a gelerek Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arıcılık tırını yapan Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal almayı kendine hedef koydu.

Haber Merkezi İHA
Arafat Tuncer'in tasarladığı tır, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknoloji ile Türkiye’de ilk oldu.
Arafat Tuncer'in tasarladığı tır, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknoloji ile Türkiye’de ilk oldu.

Almanya’da ticaretle uğraşan ve pandemi sürecinde üretimin değerinin farkına varan Arafat Tuncer (49), memleketi Elazığ’a dönerek arıcılık üzerine çalışma yaptı. Çalışmaları kapsamında mobil arıcılığa yönelen Tuncer, bir mühendislik şirketi ile anlaşarak tırını tasarladı.

Tamamlanan tır, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknoloji ile Türkiye’de ilk oldu. Üzerine kurulacak olan güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi planlanan tır, 2 kişilik yaşam ve sağım alanı ile bir arıcının istediği tüm imkanları barındıracak şekilde tasarlandı. Bölge bölge gezerek florayı takip edecek olan Tuncer, yılda 5 kez bal sağımı yapmayı planlıyor. Kovan başı 100 kilo üretim ile yılda 25 ton bal almayı hedefleyen Tuncer, ülke ekonomisine katkı sağlayarak arıcılara öncülük etmek istiyor.

İHA
Üzerine kurulacak olan güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi planlanan tır, 2 kişilik yaşam ve sağım alanı ile bir arıcının istediği tüm imkanları barındıracak şekilde tasarlandı.

Buna benzer sistemleri yapanların olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Ancak teknolojiyle bütünleştirilmiş ve bu kadar büyük kapasitede olan ilk defa mobil arıcı tırını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bununla kalmayıp bakanlıklarımızın destek mekanizmasında da bu mobil arı tırlarının yer alması için gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki bununla birlikte arıcılarımızın sıkıntı çekmiş olduğu birçok konuyu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Türkiye’nin çölleşme ve kuraklaşmaya doğru gittiğini vurgulayan İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Özellikle Elazığ son yıllarda çok düşük yağışlar almaktadır. Bu da ilimiz biyoçeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. İlimizde bin 100 tane üreticimiz bulunmaktadır. Bu üreticilerimiz genelde sabit ve kısmen de gezgin arıcılık yapmaktadır. Şubat ayında başlayan faaliyetlerimiz 2 veya 3 bölge değiştirerek tamamlanmaktadır. Mobil arıcılık sayesinde bu gezgin sayısı artacaktır. 5 bölge gezerek burada verim artışı söz konusu olacaktır” diye konuştu.

İHA
Bölge bölge gezerek florayı takip edecek olan Arafat Tuncer, yılda 5 kez bal sağımı yapmayı planlıyor.

Pandemi sürecinde üretimin çok değerli olduğunu dile getiren girişimci Arafat Tuncer, “Kendi ülkemde arıcılık sektörü üzerinde bir çalışma yapmıştım. Gezici arıcılık üzerine bir proje hazırladım. Florayı takip edip daha verimli bir ürün elde etmek, ülkemize katma değer sağlamak istedim. Türkiye’de arıcılık ile uğraşan insanlarımıza da daha çok bilgi vermek ve bu alanda öncülük yapmak istedik. Böyle bir yatırım yaptık. Tırımız 252 kovan kapasiteli. Her bir kovanın 30 çıtası var. Normalde 3 kovana tekamül ediyor. Floraya girdiğimiz zaman da daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde çalışacak kişinin yaşam alanı var. Arka kapağımızı sağım alanı olarak düşündük. Bir arıcının istediği tüm imkanları bu tırın içerisine yerleştirdik. Su depomuz olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretip tüm ihtiyaçlarımızı giderecek bir donanıma sahip kıldık” dedi.

Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı: Kilosu 1200 TL
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Tokat'ta pandemi süreci sonrasında bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, son günlerde koronavirüs hasta sayısındaki artmasının ardından yoğun talep görüyor.
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Tokat'ta Arıcılar Birliği üyelerinden toplanan propolis özel bir fabrikada işlendikten sonra tablet, hap ve damla olarak satılıyor. Propolis'in litresi ise 1200 TL'den piyasaya sürülüyor.
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'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR' <br> <br> Propolisin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı fenolik ve flavonoid maddelerden oluşan doğal bir arı ürünüdür. Kelime anlamı olarak pro ön, polis koruyan kelimelerinden oluşan saf propolis arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir...
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Arılar petek gözlerini ham propolis ile kaplar, sonra üzerine balını, yavrusunu, besinini koyar. Böylece arının ürettiği ürünler kovanda bozulmadan saklanır. İnsan sağlığı açısından da bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli bir besindir. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise hasta olma ihtimaliniz azalır. Hasta olsanız dahi hastalıktan kurtulmanız daha hızlı ve sorunsuz olur dedi.
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'İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLAR DA ARTTI' <br> <br> Taleplerin son dönemde artığını ifade eden Demir, Şu anda pandemi döneminde tekrar rakamların yükselmesinin ardından propolise olan talepler artmış durumda. İnternet üzerinden günlük 20-25 kişiye satış yapılırken satış mağazamızda ise bir yoğunluk başladı. Halkımızın biz de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için tavsiye ediyoruz. Biz bu yıl şöyle bir yol izledik...
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Propolise yoğun ilgi olduğu için bizim de alt yapımız olmadığı için, kendimiz üretemediğimiz için ulusal olan özel bir firma ile anlaşma yaptık. Ham maddesini biz üreticilerimizden toplayarak teslim ettikten sonra biz de bunların mamulünü aldık. İki ürünümüz var. Bir tanesi pastil şeklinde diğeri ise sıvı halinde. Ortalama kilosu 1200 TL'ye geliyor diye konuştu.
Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı: Kilosu 1200 TL
Tokat'ta bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanıp elde edilen ve kilosu 1200 TL'den satılan propolis, pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor. Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, koronavirüs hasta sayısının çoğalmasının ardından, son dönemde propolise olan talebin de artığını söyledi.


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