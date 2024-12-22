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Yurt genelinde büyük denetim: Yetkisiz çakar kullanımı yüzde 67 azaldı

Yurt genelinde büyük denetim: Yetkisiz çakar kullanımı yüzde 67 azaldı

10:4822/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
DHA
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Son bir haftada 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi.
Son bir haftada 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi.

2024 yılında yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldı. Yeni kanunla birlikte, yetkisiz çakar kullanımı geçen yıla oranla yüzde 67 azaldı. Bir haftalık trafik denetimlerinde ise 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi. Toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 764 bin 210 araç denetlendi.


Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının
yüzde 67 oranında
azaldığını bildirdi.

Usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar

Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak.


Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.


Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.


Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.



#İçişleri Bakanlığı
#çakar
#trafik
#trafik cezası

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