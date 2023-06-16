|
Gündem

Yurtlar bu yaz da gençlerin

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı ‘Seyahatsever’ projesi kapsamında gençler bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalabilecek. 18-30 yaş grubu gençler için temmuz ayı içerisinde başlayacak proje, eylül ayında sona erecek. Gençler yurtlarda üç gece konaklayabilecek. Talebe göre sürenin 5 güne uzatılması da gündemde. Geçen yıl 325 bin genç projeden faydalandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yüz binlerce genç, “seyahatsever” projesi kapsamında bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalacak.

Yüz binlerce genç, “seyahatsever” projesi kapsamında bu yaz da KYK yurtlarında ücretsiz kalacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 18-30 yaş grubu gençlere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının kapısını açacak. Temmuz ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayına kadar sürecek fırsatta, gençlere farklı illeri tanımaları için ücretsiz konaklama imkânı sunulacak. 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz kalacak gençler, minimum bütçe ile keyifli bir tatil yapacak. Gençler yurtlarda üç gece konaklayabilecek. Talebe göre sürenin 5 güne uzatılması da gündemde.

REZERVASYON İÇİN TELEFON

Hizmet verecek yurtlara GSB’nin sitesinden ulaşılabilecek. Yurtlara rezervasyon yapmak için öncesinden bir telefon yeterli olacak. Konaklanacak yurda varışta yapılacak olan kayıtta yurt odalarına giriş çıkış yapılabilmesi için fotoğraf ve parmak izi alınacak. Yurtla ilişik ise üçüncü gün öğlen saatlerinde, beş güne uzatılması durumunda ise beşinci gün öğlen saatlerinde kesilecek. Odalar ve yataklar her misafir için yeniden hazırlanacak. Konaklayıcılar yurtların ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkânlarından da faydalanılabilecek.

YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Geçen yıl yoğun talebin olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Bolu, Karabük, Muğla, Trabzon, Erzurum, Çeşme, Kuşadası ve Yalova gibi bölgelerde bu sene de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Konaklama ücreti ödemedikleri için gezilerine daha fazla bütçe ayırabilecek gençler, tarih, deniz ve kültür turizmini bir arada yaşamanın keyfini çıkaracak.

325 bin genç faydalandı

"Seyahatsever” projesinden geçen sene iki aylık yaz tatili sürecinde yaklaşık 325 bin genç faydalandı. Bu yaz geçen yıl ki sayının üstüne çıkılması hedefleniyor.



#Eğitim
#Öğrenci
#KYK Yurt
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı