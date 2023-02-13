Yurtlar depremzedeler için hazır

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Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını alarak yurtları boşaltmaya başladı.
İstanbul’un en büyük KYK yurtlarından biri olan Cevizlibağ'daki bağlı Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki odalar öğrenciler tarafından boşaltıldı. Tekiradağ’ın Çorlu ilçesindeki Kredi Yurtları Kurumu'na bağlı yurtlar da, boşaltılmaya başlandı. Eşyalarını alıp, yola çıkan öğrencilerin çoğu memleketlerine gitti. Daha sonra yurtlarda genel temizlik yapıldı. Yetkililer, hazırlıkların tamamlanmasının ardından depremzedeleri ağırlanmaya başlayacağını söyledi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki 520 odalı KYK yurduna ise depremzedeler yerleştirilmeye başladı. Dün gelmeye başlayan depremzedeler kendi imkanları ya da yakınları tarafından yurtlara getirildi. İlk gün için 500 depremzede gelmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar’a gelen 3 bin 500 kişi de, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tınaztepe KYK Yurdu'na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin, geçirdikleri zorlu süreci atlatabilmeleri ve güvenle hayata sarılabilmeleri için çalışmalar başlatacaklarını belirterek, "Yaş gruplarıyla; resimlerle, oyunla içlerindeki bu üzüntüyü atabilecekleri, rahatlayabilecekleri, belki rehabilitasyonu sağlayacak bir proje başlatacağız. Özellikle çocukların yanında olmaya çalışacağız" dedi.