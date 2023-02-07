|
Gündem

Yurtlarda yıkım yok

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım yaşanmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda depremde yıkım yaşanmadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda depremde yıkım yaşanmadığını açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım yaşanmadığını açıkladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde, ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir.”


#Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Deprem
#Kahramanmaraş
40 dakika önce
default-profile-img
Yurtlarda yıkım yok
Camiler, okullar, yurtlar depremzedelere açık
ASYA ilk görevine çıktı
Gıda sevkiyatında sorun yok
EPDK akaryakıta erişimi kolaylaştırdı
İş dünyası bölgeye koştu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.