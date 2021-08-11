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KONYA

Yürüyen hastane Manavgat’tan sonra Muğla’da

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veren yürüyen hastane “Canbulan” Manavgat’tan sonra Muğla’daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürüyen hastane Manavgat’tan sonra Muğla’da ​
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veren yürüyen hastane “Canbulan” Manavgat’tan sonra Muğla’daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.

  • Yangınlarla birlikte tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan’ın Manavgat’ın ardından Muğla bölgesindeki hayvanların yaralarını sardığını kaydeden Başkan Altay, “Canbulan’ımız ve veteriner hekimlerimiz, farklı illerden gelen veteriner hekimlerle birlikte yaraları sarmak için çalışıyor. Yangınların verdiği tahribatı en aza indirmek ve doğayı paylaştığımız canlılara destek için sahada olacağız. Maddi ve manevi açılan bütün yaraları birlikte saracağız inşallah” dedi.
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