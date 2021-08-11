Yürüyen hastane Manavgat’tan sonra Muğla’da ​

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veren yürüyen hastane “Canbulan” Manavgat’tan sonra Muğla’daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.