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ANKARA

Yusuf görev başında: Çok heyecanlıyım

Seçim çalışması sırasında İYİ Parti’li Mine Koraş’ın videolu hakaretine maruz kalan Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında görev üstlendi. Yıllarca parti teşkilatlarında hizmet eden bir genç olarak Genel Merkezde çalışmaya başlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanının yürüttüğü mücadeleye bir nebze de olsa katkı sunacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Yusuf görev başında: Çok heyecanlıyım
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan(solda) ile Yusuf Özoğul(sağda)

2019’da İstanbul yerel seçimleri için broşür dağıttığı Pendik’te İYİ Parti’li Mine Koraş’ın terbiye dışı tavrına hedef olan Yusuf Özoğul, AK Parti Gençlik Kollarında göreve başladı. Yusuf Özoğul duygularını Yeni Şafak'a değerlendirdi.

"HEYECANLIYIM...."

Özoğul, "Yıllarca partimizin teşkilatlarında hizmet etmiş bir genç olarak Genel Merkezimizde çalışmaya başlayacak olmamdan dolayı çok mutlu ve müteşekkirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü mücadeleye bir nebze de olsa katkı sunacak olmam beni ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımızın Sn. Eyyüp Kadir İnan’a bana bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapıp ve partimize faydalı olmaya çalışacağım" dedi.

"HOŞ GELDİN YUSUF"

Haberi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan duyurdu. İnan, gelişmeyi Twitter hesabından "AK Parti Genel Merkezimiz bünyesinde dava kardeşimiz Yusuf Özoğul bizimle birlikte çalışmaya başladı. Yakın çalışacağımız Yusuf kardeşimizin teşkilatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" sözleriyle paylaştı.

İnan’ın paylaşımını etiketleyen Ömer Çelik, Fatih Şahin, Erkan Kandemir gibi isimler Özoğul’a “İyi ki varsın Yusuf. Hoş geldin” dediler.

İstanbul Pendik’de 2019’da gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Özoğul, İYİ Parti’li yönetici Mine Koraş tarafından aşağılanmış ve videoya çekilmişti. Kendisine hakaret ve aşağılama yapılmasına rağmen duruşunu hiç bozmayan Özoğul'un bu görüntüleri sosyal medyada da yayınlanmıştı.

ERDOĞAN DA KABUL ETMİŞTİ

Milyonlarca kişi Özoğul'un bu duruşuna karşın sosyal medyadan "İyi ki Varsın Yusuf!" diyerek destek vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde İstanbul Dolmabahçe'de Yusuf Özoğul'u kabul etmiş "İyi ki Varsın Yusuf" diyerek, AK Partili genci tebrik etmişti.

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