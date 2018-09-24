Yusuf Nazik etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı.
Habertürk'ün haberine göre; Nazik 31 sayfa ifade verdi. Nazik, saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi de fotoğraflardan teşhis etti. Bu isimlerin yarısının terör örgütü THKP-C Acilciler grubu üyesi olduğunu belirtti.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
- Başsavcılığın Nazik'in ifadesinin ardından bu 24 isim için yakalama emri çıkarması bekleniyor.
- Öte yandan Yusuf Nazik, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi.