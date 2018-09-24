Gündem Yusuf Nazik etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
ANKARA

Yusuf Nazik'in ifadesi

Yusuf Nazik etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik, 31 sayfa ifade verdi. İfadesinde suçlamaları kabul eden Nazik etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Nazik'in Reyhanlı olayıyla bağlantılı 24 isim verdiği ve bu isimlerden bazılarının ilk kez kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Nazik'in emniyetteki ifadesinin detayları ortaya çıktı.
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Nazik'in emniyetteki ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Nazik 31 sayfa ifade verdi. Nazik, saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi de fotoğraflardan teşhis etti. Bu isimlerin yarısının terör örgütü THKP-C Acilciler grubu üyesi olduğunu belirtti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

  • Başsavcılığın Nazik'in ifadesinin ardından bu 24 isim için yakalama emri çıkarması bekleniyor.
  • Öte yandan Yusuf Nazik, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik adliyeyede
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik adliyeyede

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.