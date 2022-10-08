​Yusuf Tuna vefat etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna, 63 yaşında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Tuna, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tuna, için bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Tuna'nın cenazesi, Başakşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecek.
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