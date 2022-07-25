‘Yüz Yüze 100 Gün’ programı sahaya Sultanbeyli’den indi

AK Parti’nin, İstanbul'da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı "Yüz Yüze 100 Gün" programı başladı. Yaz dönemi boyunca 100 gün aralıksız sürecek programın ilk günü Sultanbeyli’de gerçekleşti. İlçede gerçekleşen programda milletvekilleri ve parti yöneticileri; gençler başta olmak üzere ilçedeki vatandaşlarla buluştu. "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Ravza Kavakcı Kan, Serkan Bayram Sultanbeyli’ye ziyarette bulundular. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın koordine ettiği programlar kapsamında 9 milletvekili; Ak Parti İlçe Teşkilatı’yla Sultanbeyli’de sokakları, caddeleri, meydanları gezdi; konutları, iş yerlerini, kanaat önderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiler. Esnaflara misafir olan vekiller ayrıca STK ziyaretleri de gerçekleştirdiler.

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Ali Tombaş

GENÇLERLE GÜZEL ETKİNLİKLER

2023 hedefine ülkenin gençleri ile ilerlemenin amaçlandığı programda; milletvekilleri ilçede bulunan her mahallede gençlik buluşmaları kapsamında özel etkinliklerle gençlerle bir araya geldi. Gençlerle düzenlenen basketbol ve masa tenisi etkinliğinde güzel anlar yaşandı. Program, ilçedeki Aydos Kıraathanesi önünde gençlerle müzik dinletisiyle sonlandı. Etkinliğe milletvekilleriyle birlikte AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek katıldı. Memnuniyetlerini ifade eden gençler; yapılan çalışmalar ve gösterilen ilgi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye teşekkür etti.

Hüseyin Keskin

BÜYÜK TÜRKİYE SEVDASI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı kısa açıklamada; “İstanbul’umuza dair, Sultanbeyli’mize dair beklentilerimizi, umudumuzu birbirimizle paylaşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanlarımızın beklentisi AK Parti’mizin yol haritasıdır. Bugün değerli milletvekillerimiz tüm mahallelerimizde oldular. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi büyük Türkiye yapma sevdamız ve yürüyüşümüz devam edecek” şeklinde konuştu.

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Osman Nuri Kabaktepe

PROGRAM YAZ BOYU SÜRECEK

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ise, “İl Başkanı’mız Sayın Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde; milletvekillerimizin ve AK Parti’mize gönül veren kardeşlerimizin katılımlarıyla, ilçemizde Yüz Yüze 100 Gün programımız gerçekleşti. Vekillerimiz, Ana Kadememiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve özverili teşkilatımız tüm gün sahadaydı. Vatandaşlarımızın isteklerini dinledi, gençlerimizle vakit geçirdi. Yaz boyunca sürecek bu programlarla inanıyorum ki İstanbul’umuzda tüm gönüllere ulaşılacak. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak AK Parti'mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023’te en güzel sonucu alması, İstanbul’un 2023 zaferinin kutlu şehri olması için durmadan, yorulmadan gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. AK Parti Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın konuşmasının ardından Kent Meydanı’nda AK Nokta buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanı, ilçe başkanı, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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ŞAMPİYON YENİDEN REKOR KIRACAK

AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş Kent Meydanı’ndaki programda; “Teşkilatımızın her kademesindeki mensuplarımızla, halkımızla yüz yüze gelerek 2023’e giden yolda sorunları dinleyip, bunlara çözümler üretme noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu güne kadarki tüm seçimlerde Sultanbeyli, İstanbul’da şampiyon ilçemiz oldu. İnanıyorum ki Sultanbeyli, 2023’te bu şampiyonluğunu yeniden tescil ederek rekor bir oyla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bir rekora daha imza atacak” diye konuştu.

TEŞKİLAT TÜMÜYLE SAHADA

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin programla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Milletine hizmet davasını devam ettiren AK Parti; dün olduğu gibi bugün de sahada ve her zaman milletinin yanında. Teşkilatımız, gönüllere sefer anlayışıyla Yüz Yüze 100 Gün programları dâhilinde yine tüm mensuplarıyla sahada. Vatandaşlarımızla kucaklaşarak, özellikle ülkemizin gençlerini dinleyerek onları merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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