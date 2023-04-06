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Yüz yüze eğitim için erken

Deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleri ile yapılan toplantıda (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uzaktan eğitime devam edilmesinin uygun olacağını değerlendirdi.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem bölgesi için uzaktan eğitim değerlendirildi.

Deprem bölgesi için uzaktan eğitim değerlendirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleri ile yaptığı toplantıda, bölgedeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar, yüz yüze eğitim imkanları ve ihtiyaç duyulan destekler değerlendirildi.

İMKANLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Adana, Diyarbakır ve Gaziantep illerindeki öğrencilerin şu anda uygulanan uzaktan öğretim imkanları ve bu illerde ikamet eden öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim alabilmeleri için yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Toplantıda, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de öğretim elemanlarının barınma sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar da ele alındı. Üniversitelerin mayıs ayı başında yapılacak durum değerlendirmesine göre, başta tıp ve sağlık programları olmak üzere uygulamalı eğitim gerektiren programlarda yüz yüze eğitime geçebilmesi için yürütülen faaliyetler görüşüldü. Toplantıda, Adıyaman ve Hatay’daki üniversitelerde ise hem öğretim elemanları hem de öğrenciler için barınma sorununun devam edebileceği, bu nedenle uzaktan öğretimin sürdürülmesinin uygun olacağı değerlendirildi.



#Eğitim
#YÖK
#Uzaktan Eğitim
#Deprem Bölgesi
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