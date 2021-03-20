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EĞİTİM

​Yüz yüze eğitim isteyenler azaldı

Yüz yüze eğitim isteyenler azaldı

Normalleşme sürecinde öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Normalleşme sürecinde öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi. Salgın koşullarını dikkate alarak farklı tarihlerde 3 araştırmaya imza atan araştırma şirketi Areda Survey, gelinen noktada yüz yüze eğitim talebindeki istekte düşüş yaşandığını ortaya koydu.

YÜZDE 54,8 EVET DİYOR

  • 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan ve 3 bin 245 kişinin katıldığı şubat ayı sosyometre araştırmasında “Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 54,8’i doğru bulduğunu belirtirken yüzde 45,2’si ise yanlış bulduğunu ifade etti. “Bu süreçte çocuğunuzu yüz yüze eğitime gönderir misiniz?” şeklindeki soruya da katılımcıların yüzde 55,3’ü evet derken, yüzde 34,4’ü ise hayır cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 10,4’ünün ise hala kararsız olduğu görüldü.

HER ARAŞTIRMADA ORAN DÜŞTÜ

Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen araştırmada “İlk ve orta öğretimde kademeli yüz yüze eğitim başladı. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?” şeklinde sorulan soruya katılımcıların yüzde 62,5’i ‘doğru buluyorum’ cevabını vermişti. Aynı şekilde Ekim 2020 araştırmasında yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlamasını doğru buluyor musunuz?” şeklinde yöneltilen soruya evet diyenlerin oranı yüzde 60.9 olmuştu. Yine Ekim 2020 araştırmasında “Sizce üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamalı mı?” şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,9 evet demişti.

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