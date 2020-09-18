​Yüz yüze eğitimde ‘HES’li takip

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda haftada iki gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı. Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okullarda eğitimi “2 artı 5 gün” olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi. Bu kararın gerekçelerine değinen Selçuk, “2 gün okula gidip de 5 gün okula gidilmediğinde o 5 gün ailede, çevrede, servis şoföründe, öğretmende belirtilerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir boyuta da sahip. O nedenle şimdilik 2 artı 5 gün ama koşullar değişirse elbette günler de sayılar da değişir.” ifadelerini kullandı. Selçuk, ders günlerine ilişkin “Pazartesi-salı sınıfın yarısının yani birinci grubun gelmesini istiyoruz. İkinci grup da perşembe-cuma gelsin istiyoruz.” dedi.

Ziya Selçuk

HES İLE ANLIK TAKİPLER YAPILACAK

Selçuk, şöyle devam etti: “HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şoförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak.” Selçuk, diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

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Sınavlar okullarda yapılacak

Bakan Selçuk, sınavların 8. ve 12’nci sınıflar için okullar yapacağını söyledi. Selçuk, “Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız.” dedi. Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti. Selçuk ayrıca, “Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7’nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır.” bilgisini paylaştı.