Yüz yüze sınavlar ertelendi

Karne notunun verilebilmesi için gerçekleştirilmesi planlan yüz yüze sınavlar, sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Yeni tarih, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.
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