Gündem Yüz yüze sınavlar ertelendi
EĞİTİM

Yüz yüze sınavlar ertelendi

Karne notu için gerçekleştirilmesi planlanan yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni tarih, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Karne notunun verilebilmesi için gerçekleştirilmesi planlan yüz yüze sınavlar, sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Yeni tarih, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

Detaylar geliyor...

Bakan Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız
GÜNDEM
Bakan Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız
Abone Ol Google News
Her araca bir karne

Her araca bir karne

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.
17 kişi hakkındagözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.
Yüz yüze sınavlar ertelendi

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

Hem suçlu <br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​'Su' bahanesini polis affetmeyince bir de kızdı: Sanki vatan hainiyiz!
İki fabrikada<br>eş zamanlı yangın

İki fabrikada
eş zamanlı yangın

Yangınların ardından itfaiye ekipleri seferber oldu.
Öğlen<br>saatlerine dikkat!

Öğlen
saatlerine dikkat!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı.
Artık zorunlu<br>olmayacak

Artık zorunlu
olmayacak

İki bakanın ortak imzasıyla yayımlandı.
7 ilçede<br>operasyon

7 ilçede
operasyon

Yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.
Bebeğe aldırış etmediler

Bebeğe aldırış etmediler

​Alman polisinden başörtülü kadına işkence.
O sektöre ruhsat yok

O sektöre ruhsat yok

​Kılıçdaroğlu'na en ilginç tepki Adana'dan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.