Yüzde 68’i ankesör kullanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordineli bir şekilde yürüttüğü ankesör soruşturmasında önemli verilere ulaşıldı. Savcılık, 25 Eylül 2019 tarihinde TEM Daire Başkanlığı’na yazı göndererek 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağına katılan askeri öğrenciler de dahil olmak üzere toplam bin 649 şüpheliden kaçının ankesörlü telefon yoluyla haberleşip haberleşmediğinin tespit edilmesini istedi.

YARGITAY’DAN KARAR BEKLENİYOR

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın cevabı iki gün sonra Daire Başkanı Hasan Yiğit’in imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılığa gelen cevabi yazıya göre 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağında görevli darbecilerin yüzde 68.59’unun mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. Ankesörlü telefon davalarına yönelik yerel mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının beklendiği süreç içerisinde yapılan bu tespit, ankesörlü telefon kovuşturmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

EYLEM TALİMATLARI ANKESÖRDEN

TEM Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıya göre, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı için yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılan her rütbeden bin 649 şüpheliden bin 1131’i örgüt yöneticisi mahrem imamlarla ankesörlü- sabit hatlar üzerinden haberleşti. Örgütsel eylemler, ankesörlü telefon yoluyla alınan talimarlar sonucu gerçekleştirildi.

ÇOĞU ANKESÖR KULLANMIŞ

TEM Daire Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda darbe girişimine katılan ve ankesör irtibatı bulunan isimlerin rütbesi ve sayılarışöyle: 68 albaydan 49’u, 35 yarbaydan 29’u, 70 binbaşıdan 57’si, 160 üsteğmenden 132’si, 67 teğmenden 65’i, 20 asteğmenden 6’sı, 260 astsubaydan 168’i, 378 uzman çavuş/erbaş’tan 155’i, 369 askeri öğrenciden 272’si olmak üzere toplam bin 649 şüpheliden, bin 131’inin ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarıyla haberleşti. İstanbul’da darbe girişiminden yargılanan 518 şüphelinin ise ankesörlü telefon yoluyla irtibatlarına rastlanmadı.

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KRİPTOLAR DEŞİFRE OLUYOR

Savcılığın yaptığı değerlendirmelere göre ise örgüt TSK’daki tüm mensuplarını darbe girişimine katmayarak, sayıca daha fazlasını yedek kuvvet olarak geride bıraktı. Kripto olarak adlandırılan isimlerin deşifresi için en önemli soruşturmalardan bir tanesi olan ankesör soruşturmasında, FETÖ yöneticisi sivil imamların rütbelilerden oluşan en fazla 5 kişilik hücreleri ankesörlü telefon üzerinden yönetiyor.

Oran artabilir

İstanbul’da darbeye katılanların yüzde 68’inin sivil imamlarla ankesör yoluyla haberleştiği tespitinin yanısıra, yurt genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarının ilerledikçe bu oranın daha da artması bekleniyor.