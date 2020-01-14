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POLİTİKA

Yüzde 76’sı kadın ve çocuk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Aralık’tan bu yana Türkiye sınırına göç edenlerinin sayısını açıkladı. 1 Aralık 2019’dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişinin sınıra geldiğini kaydeden Soylu, gelenlerin yüzde 76’sının kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Soylu, “217 bin 320 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019’dan bugüne kadar İdlib’den 312 bin kişinin sınıra yakın yerlere göç ettiğini, bunların yüzde 76’sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi. Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) düzenlenen “İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

BUNLARIN HER BİRİSİ CANDIR

Soylu, konuşmasını hafta sonu İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında batan teknede hayatını kaybeden çocukların ismini sayarak başladı.Haberlerde ölümü normalleştiren isimlerin kullanılmasını eleştiren ve zaman zaman duygulandığı görülen Soylu, “Haberlerde, ‘Suriyeliler’ diyen var, ‘kaçakların teknesi battı’ diye manşet atan var. ‘Şu kadar göçmen hayatını kaybetti’ diye bizim akıllı telefonlarımıza gelen mesajlar var. Aylan’dan başka bir ismi dünya tanımadı zaten. Bunların her birisi candır, bir hayattır” dedi.

İDLİB’İN YANINDAYIZ

Soylu, “Biradayız, İdlib’in Yanındayız” yardım kampanyasını İdlib’deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için başlattıklarını anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kampanyanın ne anlama geldiğini, niçin yapıldığını, uzun uzun anlatmamız gerekebilirdi. Eğer cumartesi günü, 8 çocuğun cansız bedenini Ege’nin soğuk sularından çıkarmak zorunda kalmış olmasaydık ve bunun gibi onlarca hadiseyi, ne yazık ki yaşamamış olsaydık. 2011’den beri bu acıyla temas eden biziz. Vicdanları örselenen de biziz. Çocuk cesetlerini denizden toplayan bizim evlatlarımız. Sınır duvarlarının dibinde karlar eriyince ortaya çıkan donmuş cesetleri toplayan yine bizim evlatlarımız. O insanlarla komşu olan, akrabalığı olan, ortak tarihi ve inançları olan biziz. Sığındıkları kapı da haliyle elbetteki bizim kapımız.”

312 BİN SİVİL SINIRA GELDİ

Bakan Soylu, İdlib’de, iç savaş öncesinde 1,5 milyon insanın yaşadığını, savaş süresince de yoğun bir göç aldığını ve bugünkü nüfusunun 3,7 milyon olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019’dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76’sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar.”

217 BİN KİŞİYE YARDIM

  • Tüm yardım kuruluşlarına destekleri için teşekkür eden Süleyman Soylu, şu değerlendirmede bulundu: “Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık yardımından kış ortamında orada ihtiyaç duydukları tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar. Gıda ve hijyen kolisi, battaniyeler, günlük yemek ve çadır ihtiyaçlarının tamamı şu ana kadar 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştır. Ancak bunlar yeterli değil. İşte düzenlediğimiz bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir.”

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