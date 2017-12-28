Yüzde 90 bakışımız ortak

Suudi Arabistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, bazı sivillere yargı muafiyeti tartışmalarına ilişkin konuştu.

Yıldırım, “Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum: Bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlarımıza ‘Niye bu darbeye karşı çıktınız’ demektir” dedi.

REKLAM

BOYNUMUZUN BORCU

CHP’nin darbe konusundaki kafa karışıklığının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez. Darbeyi önlemek adına 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak boynumuzun borcudur. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatını ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin” diye konuştu.

DİLİNDE BİR SORUN YOK

Yıldırım, “Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668’deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır” dedi.

REKLAM

Selman’la görüştü

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Irqa Sarayı’nda biraraya geldi. 1 saat süren baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme yapıldı. Yıldırım’ın Kral Selman ile görüşmesinde, Kudüs’ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez’in ve Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı. Selman ise Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, S.Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

REKLAM

Prens yakında Türkiye’ye gelecek

Başbakan Yıldırım, Kral Selman’la yaptığı görüşmenin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı kabul etti. 1,5 saat süren kabulün ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, bölgesel konular ve iki ülke ilişkilerini ele alındığını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: “İlişkilerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, hangi alanlarda iş birliği fırsatlarımız var, bunları Yüzde 90 düzeyinde konulara ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, anlaşmazlık değil ama çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var. İki ülkenin her konuda müşterek çalışması bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir.” Bu ziyareti verimli sonuçları olacağını ifade eden Yıldırım, yakın zamanda Veliaht Prens Selman’ın Türkiye’yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

REKLAM

DÜNYA Başbakan Yıldırım Kral Selman'la bir araya geldi