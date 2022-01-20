​Yüzde yüz başarıya yüzde yüz burs

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejli olmak isteyen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf kademesinden öğrenciler katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğtimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, gösterilen ilgiyi veli memnuniyetine bağladı. 'Memnuniyet güvene dönüştü' diyen Eryaman "İTÜ’nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve alanında uzman öğretmenlerimizle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Başarılı öğrencilerin %100’e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor. Enis Eryaman, her seviyede öğrencinin hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak yorumladı. Eryaman, "UNESCO’nun Incheon Bildirisi, “Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru” başlığı ile kabul edilmiştir. Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor" dedi.

REKLAM

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, çeyrek asra yaklaşan eğitim tecrübesinden ve 250 yıllık akademik birikimi ile yükseköğretimde güçlü bir ekol olan İTÜ’nün köklü geçmişinden aldığı güvenle geleceğe aydınlık nesiller yetiştiriyor. Sunduğu yüksek standartlardaki eğitim ile ülkesine değer katmak için çalışıyor. Bu vizyonla başarıyı her zaman destekleyecek olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetimi, bursluluk sınavında kendilerini tercih eden 201.183 öğrenciye ve veliye teşekkür ettiğini duyurdu.