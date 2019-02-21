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İSTANBUL

İstanbul Boğaz'ında yoğun sis nedeniyle yüzlerce gemi geçiş için sıra bekliyor

Yüzlercesi günlerdir sıra bekliyor

İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da geçiş için sıra bekliyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapamayan gemilerin radar sisteminde görünüşü
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapamayan gemilerin radar sisteminde görünüşü

İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı.

YÜZ BİNLERCE DOLAR ZARAR EDİYORLAR

Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüz binlerce dolar zarar ediyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapamayan gemilerin radar görüntüsü.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kâbusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

İstanbul'da sis manzaraları
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Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu.
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Sis altında kalan tarihi yapılar ve caddeler oluşturduğu manzarayla mest etti.
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Vatandaşlar, kartpostallık görüntüleri tepe noktalardan görüntüledi.
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Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
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İşte o görüntüler:
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İstanbul'da sis manzaraları
İstanbul'da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor. Kentin siste kaybolan tarihi mekanları ve İstanbul Boğazı seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
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İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
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Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
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Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu.
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