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Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi, merkez dışındaki ilçelerde de çocuklarla buluşuyor.

04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
“Spor Konya” tarafından ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi.

“Spor Konya” tarafından ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan “Spor Konya” tarafından ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen organizasyon merkez Karatay ve Meram’dan sonra şimdi de Ereğli ve Karapınar ilçelerinde faaliyetlerine başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli ve Karapınar’a kazandırdığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzlarında gerçekleştiriliyor. Ereğli’de 24 okuldan toplam 1.600 öğrenci, Karapınar’da ise 11 okuldan 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı proje uzman eğitmenler eşliğinde altı hafta sürecek. Projeye kayıt yaptıran çocukların yüzme esnasında kullandığı; çanta, bone, havlu gibi ekipmanlar ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Spor Konya
#Öğrenci
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