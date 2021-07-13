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ADANA

Yüzme bilmeyen kalmayacak

Adana’nın Kozan ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, hem ücretsiz yüzme öğreniyor hem sıcak yaz günlerinde serinliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yüzme bilmeyen kalmayacak
Yüzme bilmeyen her vatandaşa açık olan kursta kursiyerler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken 2 bin kişi yüzme öğrenmek için başvuruda bulundu.

Adana’nın Kozan ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, hem ücretsiz yüzme öğreniyor hem sıcak yaz günlerinde serinliyor. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin’i ziyaret ederek yüzme öğrenen öğrenciler ile bir araya geldi.

  • Havuzda öğrenciler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken, dondurma ikramı yapıldı. Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesindeki 200 metrekarelik havuzda günlük 200 öğrenci 8 ayrı seansta yüzme öğrenmek için bir araya gelecek. Yüzme bilmeyen her vatandaşa açık olan kursta kursiyerler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken 2 bin kişi yüzme öğrenmek için başvuruda bulundu.
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