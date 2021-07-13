​Yüzme bilmeyen kalmayacak

Yüzme bilmeyen her vatandaşa açık olan kursta kursiyerler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken 2 bin kişi yüzme öğrenmek için başvuruda bulundu.

Adana’nın Kozan ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, hem ücretsiz yüzme öğreniyor hem sıcak yaz günlerinde serinliyor. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin’i ziyaret ederek yüzme öğrenen öğrenciler ile bir araya geldi.